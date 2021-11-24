Borsa İstanbul’da rekor üstüne rekor!

SANAYİ HİSSELERİ BORSA İSTANBUL'U SIRTLIYOR

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile turizm oldu.