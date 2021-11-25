SON DAKİKA HABERLER | ALTUN: İKİLİ ANLAŞMALAR EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK"

"Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu." değerlendirmesini yapan Altun, ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmaların ekonomik ilişkileri geliştireceğini belirtti.

Anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ettiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK"

"Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır. Özel şirketler arasındaki anlaşmaların yanı sıra borsalarımız ve liman yönetimlerimiz arasındaki yatırım anlaşmaları da ekonomik profilimizi güçlendirecektir. Önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi geliştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz."

9 yıl aradan sonra yüz yüze bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın huzurunda 10 tarihi anlaşma imzalandı.

İlk etapta 10 milyar dolarlık yatırımın öngörüldüğü anlaşmalar enerji, ulaştırma, altyapı, tarım ve teknoloji alanlarında yoğunlaşıyor. Ankara'da dün tüm gözler Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşan BAE Prensi El Nahyan'ın temaslarına çevrildi. Erdoğan, süvariler eşliğinde Beştepe'ye gelen El Nahyan'ı resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi oldu. Ayrıca Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilirken, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



DOĞRUDAN YATIRIM



Görüşmelerin ardından Türkiye ile BAE arasında doğrudan yatırımları kapsayan 10 anlaşmanın imza töreni yapıldı. İki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında işbirliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı. Karşılama töreninde Türk heyetinde bakanlar Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Lütfi Elvan, Hulusi Akar, Mustafa Varank, Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yer aldı.