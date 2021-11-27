KISA NOT: AYI PİYASASI NEDİR?

Teknik olarak değerlendirildiğinde tepe noktası 69 bin dolarda bulunan Bitcoin'in yüzde 20 düşük olduğu nokta 55.200 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Teknik analistlere göre, tepe noktasından yüzde 20'lik gerileme olması ve fiyatların bu düzeyin altında düşüş göstermesi durumunda herhangi bir varlık fiyatında 'Ayı piyasası'ndan söz edilebilir.

Analistler Ayı piyasası kavramını, genellikle piyasaların karamsar olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi durumlarda da kullanıyor.