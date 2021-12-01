Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek dünyadan pozitif ayrışma gösterdi.
İLK BÜYÜME REVİZESİ GOLDMAN SACHS'TAN GELDİ
Öte yandan Türkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revize uluslararası dev kuruluş Goldman Sachs'tan geldi. Buna göre Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini %9,5'ten %10,5'e çıkardı.
OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 9'A YÜKSELTTİ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), eylülde yüzde 5,7 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6'ya indirirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 8,4'den yüzde 9'a revize etti.
OECD'nin "Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.
Raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin, mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu kaydedildi.
BÜYÜME TAHMİNİ 2022 İÇİN YÜZDE 4,5'TE SABİT TUTTU
OECD'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, Eylül'de 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6'ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5'te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı.
Eylül'de bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 9'a yükseltildi.
Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı.