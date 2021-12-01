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Giriş Tarihi: 1.12.2021 16:09 Son Güncelleme: 1.12.2021 16:21

SON DAKİKA | Yabancı dev kuruluşlar Türkiye için arda arda revizeye gitti

SON DAKİKA | Yabancı dev kuruluşlar Türkiye için arda arda revizeye gitti
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Son dakika haberleri…2021 yılı üçüncü çeyreğinde gösterdiği yüzde 7,4’lük büyüme ile G-20 ülkeleri arasında liderliğe yükselen Türkiye ekonomisi için yabancı dev kuruluşlar arda arda revizeye gitti. Açıklanan son büyüme verisiyle yılı çift haneli rakamlarla kapatmaya oldukça yaklaşan Türkiye ekonomisi için Goldman Sachs beklentisini yüzde 10,5’e, OECD ise yüzde 9’a yükseltti.

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek dünyadan pozitif ayrışma gösterdi.

İLK BÜYÜME REVİZESİ GOLDMAN SACHS'TAN GELDİ

Öte yandan Türkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revize uluslararası dev kuruluş Goldman Sachs'tan geldi. Buna göre Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini %9,5'ten %10,5'e çıkardı.

OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 9'A YÜKSELTTİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), eylülde yüzde 5,7 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6'ya indirirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 8,4'den yüzde 9'a revize etti.

OECD'nin "Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin, mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu kaydedildi.

BÜYÜME TAHMİNİ 2022 İÇİN YÜZDE 4,5'TE SABİT TUTTU

OECD'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, Eylül'de 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6'ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5'te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı.

Eylül'de bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 9'a yükseltildi.

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı.

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SON DAKİKA | Yabancı dev kuruluşlar Türkiye için arda arda revizeye gitti
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