Enflasyon oranı, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı

SON DAKİKA | Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu! TÜİK verileri paylaştı