Haberler Apara Dolar kuru ve euro kuru çakıldı! Dolar, euro 23 Aralık bugün ne kadar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro için çarpıcı yorum!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:33 Son Güncelleme: 23.12.2021 15:35

Dolar kuru ve euro kuru çakıldı! Dolar, euro 23 Aralık bugün ne kadar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro için çarpıcı yorum!

Dolar kuru ve euro kuru çakıldı! Dolar, euro 23 Aralık bugün ne kadar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro için çarpıcı yorum!

Dolar kuru 18,4 TL ve euro kuru 20,79 tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüş trendine girdi. Düşüşte 'Kur korumalı TL mevduat' açıklamasının ardından çakıldı. Dolar ve euro fiyatı yeni günde de düşüşünü hızlandırdı. Euro/TL 11,62, Dolar/TL 10,23 düzeyini görerek son 1 ayın en düşük düzeyine çekildi. Bununla beraber "Dolar kuru bugün ne kadar, dolar canlı fiyatı ne oldu, euro kaç TL, canlı euro fiyatı" soruları gündemde sıcaklığını artırdı. Kapalıçarşı'da 23 Aralık günü canlı dolar, euro grafik ve fiyatı en çok izlenen verilerden oldu. İşte dolar kuru ve euro kuru için son dakika gelişmeleri ve canlı fiyatları...

Dolar fiyatı 10,23 düzeyini ve euro kuru ise 11,62 seviyesini görerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru en son 16 Kasım tarihinde 10,04 seviyesini test etmişti. 23 Aralık Perşembe Kapalıçarşı'da döviz bürolarında dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu?

Döviz endeksli TL mevduat sisteminin duyurulmasının ardından sert geri çekilen dolar kuru yeni günde düşüşünü hızlandırdı. İşte son dakika gelişmeleri güncel dolar fiyatı, euro fiyatı ve döviz kuru alış satış rakamları…

DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (23 ARALIK 2021)

ALIŞ: 10,7850

SATIŞ: 10,8010

CANLI DOLAR FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI EURO FİYATLARI

ALIŞ: 12,1987

SATIŞ: 12,2602

EURO BUGÜN KAÇ TL? İŞTE SON EURO FİYATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu döviz endeksli TL mevduat sistemi sonrası dolar ve euro tepetaklak oldu. Hafta başında zirve yapan döviz kurları tarihi zirve seviyeleri dikkate alındığında, yüzde 44'ün üzerinde değer kaybına uğradı.

ÇARPICI DOLAR VE EURO YORUMU!

Uzmanlar, yeni uygulamanın TL'ye olan güveni artırdığına dikkat çekerek, dünyada emsali görülmemiş bu uygulama sonrası piyasalarda hareketliliğin süreceğini belirtti. Bir süre sonra döviz piyasasında işlem hacminin dengelenmesi ile fiyatlarda istikrar sağlanabileceğini vurgulayan uzmanlar, kredili işlemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

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Dolar kuru ve euro kuru çakıldı! Dolar, euro 23 Aralık bugün ne kadar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro için çarpıcı yorum!
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