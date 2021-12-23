Dolar kuru ve euro kuru çakıldı! Dolar, euro 23 Aralık bugün ne kadar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro için çarpıcı yorum!

Dolar fiyatı 10,23 düzeyini ve euro kuru ise 11,62 seviyesini görerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru en son 16 Kasım tarihinde 10,04 seviyesini test etmişti. 23 Aralık Perşembe Kapalıçarşı'da döviz bürolarında dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu?
Döviz endeksli TL mevduat sisteminin duyurulmasının ardından sert geri çekilen dolar kuru yeni günde düşüşünü hızlandırdı. İşte son dakika gelişmeleri güncel dolar fiyatı, euro fiyatı ve döviz kuru alış satış rakamları…
DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (23 ARALIK 2021)
ALIŞ: 10,7850
SATIŞ: 10,8010
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu döviz endeksli TL mevduat sistemi sonrası dolar ve euro tepetaklak oldu. Hafta başında zirve yapan döviz kurları tarihi zirve seviyeleri dikkate alındığında, yüzde 44'ün üzerinde değer kaybına uğradı.
ÇARPICI DOLAR VE EURO YORUMU!
Uzmanlar, yeni uygulamanın TL'ye olan güveni artırdığına dikkat çekerek, dünyada emsali görülmemiş bu uygulama sonrası piyasalarda hareketliliğin süreceğini belirtti. Bir süre sonra döviz piyasasında işlem hacminin dengelenmesi ile fiyatlarda istikrar sağlanabileceğini vurgulayan uzmanlar, kredili işlemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.