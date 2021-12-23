Dolar kuru ve euro kuru çakıldı! Dolar, euro 23 Aralık bugün ne kadar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro için çarpıcı yorum!

Dolar fiyatı 10,23 düzeyini ve euro kuru ise 11,62 seviyesini görerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru en son 16 Kasım tarihinde 10,04 seviyesini test etmişti. 23 Aralık Perşembe Kapalıçarşı'da döviz bürolarında dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu?

Döviz endeksli TL mevduat sisteminin duyurulmasının ardından sert geri çekilen dolar kuru yeni günde düşüşünü hızlandırdı. İşte son dakika gelişmeleri güncel dolar fiyatı, euro fiyatı ve döviz kuru alış satış rakamları…