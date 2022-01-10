’Kur korumalı TL mevduat’ sistemine yoğun ilgi! Kısa sürede dev rakama ulaştı

KURULAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Mahmut Gürcan, karşılıksız çek oranının 2017'de yüzde 2,5 ve 2018'de yüzde 2,8 olduğunu, 2021'de ise yüzde 1'e kadar gerilediğini bildirdi.

2021 yılında kurulan şirket sayısının arttığını, kapanan şirket sayısının ise sınırlı düzeyde artış gösterdiğini aktaran Gürcan, "Bu konuda muhalefet birçok şirketin battığını iddia ediyor olsa da burada tablo çok net. 2020 yılında 102 bin civarında şirket kurulmuş, 15 bin 900 civarında şirket kapatılmış. Bu, 2021'in ocak-kasım ayına baktığımızda açılan şirket sayısı yüzde 7,6 artmıştır. Yani 99 bin 900 yeni şirket açılmış, 13 bin 400 civarında şirket kapanmıştır." şeklinde konuştu.

Körfez sermayesi başta olmak üzere, çeşitli yatırım ve finans iş birlikleri yaptıklarını anlatan Gürcan, son dönemde sadece 2 ülke ile yapılan yatırım anlaşmasının 30 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu kaydetti.

Gürcan, Kanal İstanbul projesi ile boğaz trafiğinin rahatlayacağını ve gemi geçişlerinin hızlanacağını belirterek, 15 milyar dolara mal olacak yatırımla 500 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 28 milyar dolarlık katkı sağlanacağını söyledi.

Talep artışları, arz kısıtları ve iklimsel etkiler nedeniyle enerji fiyatlarının tüm dünyada fahiş oranlarda arttığını aktaran Gürcan, "S&P Enerji Fiyat Endeksi yılbaşına göre yüzde 70,7 artmıştır. Benzer şekilde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 65 artışla 84 dolar seviyesine yükselmiştir. Avrupa'da yılbaşına göre doğal gaz fiyatları 5 kat, kömür fiyatları da 3 kat artmıştır. Ülkemiz de bu gelişmelerden daha kısıtlı da olsa etkilendi." dedi.