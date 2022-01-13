Son dakika: Ekonominin çarkları dönüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Son dakika haberi...Ekonominin büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretim verisini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık %3,3, yıllık bazda ise %11,4 arttış kaydetti. Beklenti yüzde 8 düzeyinde artış olacağı yönündeydi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %11,4 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5, imalat sanayi sektörü endeksi %12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,0 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,3 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.