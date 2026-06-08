Bizim Çocuklar, Dünya Kupası grup maçları öncesi son provasında Venezuela'yı 2-1 yendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella önemli açıklamalar yaparken özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi yıldızların isimlerinin transferler dedikodularına karışmasını da yorumladı. Seviyesi yüksek bir maç olduğunu belirten İtalyan hoca, "Zorlayıcı bir maç oldu. Rakip Güney Amerikalı olduğunu gösterdi. Onlar biraz kurnazlıklarla bilinirler ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar vardı, sonuç pozitifti. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor, bloklar arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayabilirdik" diye konuştu. İtalyan hoca, "Oyuncularla ilgili transfer haberleri çıkıyor. Bu, takımı etkiliyor mu?" sorusuna, "Tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarında zamanlama transfer dönemi oluyor, bunlar çok normal, alışığız, oyuncularımın da alışık olduğunu biliyorum. Transferlerle ilgilenmiyoruz. Tamamen kupaya odaklandık" yanıtını verdi.



BAHANEYE YER YOK

Montella, Dünya Kupası'ndaki ilk rakipleri Avustralya'nın hazırlık maçını seyrettiğini belirterek, "Farklı özellikleri barındıran özellikte bir takım, kendi performansımızı artırarak kendi oyunumuzu oynamalıyız. Hava sıcak ama adapte olmamız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekip var, herkes yoğun bir şekilde bu şartlara adapte olmak için çalışıyor. Dünya Kupası herkes için yorucudur, mesafeler de uzak oluyor, hava şartları farklı olabiliyor. Bahanelere sığınmanın anlamı yok. Burası Milli Takım, en iyi performansı göstermek zorundasınız. Oyuncularıma da hep bunu söylerim" şeklinde konuştu.



AVRUPA'NIN MÜCEVHERİ

Türkiye'nin, Venezuela karşılaşmasını rakipler de mercek altına aldı. Amerika basınından Miami Herald, A Milli Takım'ın galibiyetini, "Türkiye, D Grubu maçları öncesi Dünya Kupası hazırlığında kendini gösterdi. Geriden gelip Venezuela'yı 2-1 yenmeyi başardı" ifadesini kullandı. Haberde, ABD Milli Takımı gözlemcilerinin Türkiye'nin son Dünya Kupası hazırlık maçını dikkatle izlediği belirtilirken, Türkiye'nin, ABD ile birlikte Paraguay ve Avustralya'nın önünde grupta "favori" olarak görüldüğü ifade edildi. Paraguay basınından ABC Color ise "Türkiye, Venezuela karşısında geri döndü ve kazandı" başlığını kullandı. Haberde, Arda Güler'in galibiyet golündeki asistine özel parantez açılırken Real Madrid forması giyen genç yıldız için "Avrupa'nın ve UEFA'nın mücevheri" yorumunu yaptı.



HIZIR GİBİ YETİŞTİ!

İkinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Yunus Akgün, 54. dakikada Venezuela kalesine gönderdiği müthiş füzesiyle galibiyeti getirdi. 23 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu, 15'te 12 ile yüzde 80 pas isabet oranıyla oynadı.