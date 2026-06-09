Adana’dan bu sıcağa alışkınım!
A Milli Takımımız, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine ulaştı. Havalimanında teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Arizona'daki 39 derecelik sıcaklıklarla ilgili soruya da yanıt veren İtalyan hoca şu ifadeleri kullandı: "Son haftaya girdik. Başlamak için sabırsızız. Adapte olmak lazım buradaki hava şartlarına. Ben biraz şanslıyım bu konuda çünkü Adana'daki sıcağı gördüğüm için daha kolay adapte olacağım. Gruptaki rakibimiz Avustralya'nın hazırlık maçını (İsviçre ile oynadı, 1-1 bitti) seyrettim ve bu yolculuk sırasında ona çalışma fırsatı buldum."