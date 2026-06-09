FIFA’nın seçtiği hakemi ABD’ye almadılar!

Dünya Kupası'nda FIFA tarafından görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan büyük bir şok yaşadı. Somali medyasında yer alan haberlere göre; 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Artan'ın, ABD'ye girişi engellendi. Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi ve dün İstanbul'a geri gönderildi.

AFRİKA'DA YILIN EN İYİSİYDİ

Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olarak da tarihe geçen Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen ödül töreninde 2025 yılının "Afrika'nın en iyi hakemi" seçilmişti. Somali, ABD'nin seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkeler arasında bulunuyor.