Branşlar farklı ama hedef aynı

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret eden Türk boksör Elif Nur Turhan, Ay-Yıldızlı ekibimize Dünya Kupası öncesinde destek verdi. ABD'li boksör Gabriela Telles ile unvan maçına çıkacak Bayburt Belediyesi sporcusu, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu olan Elif Nur, "Arizona'dayız ama buraya geldiğimizde bayrağımızı görmek bana gerçekten büyük bir güç verdi. Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir araya gelen Turhan, altın kemeriyle objektiflere poz verdi.

HAKEM BELLİ OLDU: VALENZUELA

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile yapacağı D Grubu ilk maçını Venezuela'dan Jesus Valenzuela yönetecek. Kanada'nın Vancouver kentinde pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak müsabakada Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Dördüncü hakem ise Peru'dan Kevin Ortega.