Buyurun şölene

Kupaya ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak

İlk kez 48 takım yer alacak, en geniş katılım Avrupa'dan

Gruplarını ilk 2'de bitirenler ve en iyi 3.'ler son 32'ye kalacak

5 defa ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kaldırdı

İlk gol kralı Guillermo Stabile, son kral ise Kylian Mbappe

FIFA, organizasyondan 11 milyar dolar gelir bekliyor

Tam 24 yıl sonra katılacak Türkiye'de heyecan dorukta

Final müsabakası 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak



Futbolun bayramı için nefesler tutuldu… Tüm dünyayı ekrana kilitleyecek büyük şölenin startı bu akşam veriliyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika- Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. Turnuva 19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'ndaki final müsabakasıyla tamamlanacak. Farklı kıtalardan birçok ülkeyi bir araya getirecek olan organizasyon, ilk kez 12 grupta 48 takımlı oynanacak. Grup aşamasında her takım 3 karşılaşmaya çıkacak. Bu müsabakaların ardından ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselecek, ayrıca en başarılı üçüncü takımlar da yollarına devam edebilecek. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.



İLK MAÇ BUGÜN OYNANACAK!

DÜNYA Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan Meksika, açılış maçında Güney Afrika'yı konuk edecek. Bu maç aynı zamanda bundan tam 16 yıl önce Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası açılış maçının bir benzeri olacak. O zaman da açılış müsabakasında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. 83 bin kapasiteli Mexico City Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.



SHAKİRA ŞOV YAPACAK

AÇILIŞ için dikkatlerin çevrildiği Mexico City Stadyumu maç öncesi büyük bir şölene sahne olacak. Latin müziğinin kraliçesi Shakira ve süperstar Burna Boy, turnuvanın resmi şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirecek. Ayrıca Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla da performanslar sergileyecek. Final maçında ise Shakira, Madonna ve popüler grup BTS, Super Bowl tarzı bir devre arası şovu gerçekleştirecek.



TEK BAKIŞTA DÜNYA KUPASI

2022 yılında Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda finalde Arjantin, Luseyl Stadyumu'nda Fransa'yı penaltılarda 4-2 geçerek kupayı kazandı. Katar, Dünya Kupası'nda atılan 172 golle en çok gol kaydedilen turnuva oldu.

Bugüne kadar 22 kez organize edilen Dünya Kupası'nda 5 defa ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kazandı.

Kupa tarihinin en golcü futbolcusu Miroslav Klose... Alman oyuncu, turnuvada 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez mücadele edip toplam 16 kez fileleri sarstı.

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli futbolcu Guillermo Stabile (8) oldu. En son düzenlenen Dünya Kupası'nda ise Fransız futbolcu Kylian Mbappe attığı 8 golle gol kralı ünvanını aldı.

Avrupa, Dünya Kupası'nda en fazla takımla temsil edilecek kıta olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarının yer aldığı kıtadan; Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, İsviçre, Hırvatistan, Avusturya, İskoçya, Norveç, İsveç, Çekya ve Bosna-Hersek organizasyonda boy gösterecek.

Curaçao, Özbekistan, Ürdün ve Yeşil Burun Adaları tarihlerinde ilk kez bu dev sahnede kendilerine yer buldular.





TÜRKİYE YENİDEN TARİH YAZACAK

ÜÇÜNCÜ olarak bitirdiği 2002 Dünya Kupası'ndan tam 24 yıl sonra yeniden turnuvada yerini alan A Milli Takım, D Grubu'nda ABD, Avustralya, Paraguay ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda en iyi sonuçları alarak tüm Türkiye'ye yeni zaferler yaşatmak için sahaya çıkacak.



16 STADYUMDA 104 KARŞILAŞMA

DÜNYA Kupası'nda toplam 104 mücadele yapılacak. Bu müsabakalar ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 stadyumda oynanacak. Bu statların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken, en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da bulunuyor.

İŞTE DEV TURNUVANIN GRUPLARI

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Çekya

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, Bosna Hersek

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Türkiye

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, İsveç

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Uruguay, S. Arabistan, Yeşil B. Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, Irak

J Grubu: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, D. Kongo

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana