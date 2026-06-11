Camide izlerdim şimdi sahadayım

24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden A Milli Takım'ın kaptanı olarak boy gösterecek Hakan Çalhanoğlu, heyecanını anlattı. "Hedefimde kupa kaldırmak var. Hedeflerimi her zaman yüksek tutarım, bugün de öyle" diyen 32 yaşındaki yıldız şöyle konuştu: "Dünya Kupası'ndayız, hedefim Dünya Kupası'nı getirmek. Hangi takım olursa olsun fark etmez. Bize baktığınızda herkes diğer takımlardaki oyuncularla aynı seviyede. Buralara kadar geldiysek iyi bir yerdeyiz. Bizi 'Underdog (dezavantajlı)' olarak gösteriyorlar. Allah'a şükür şimdi bereketliyiz. Oyuna giren ya da çıkan fark etmiyor."

'GENÇLER BİZİM İÇİN DUA ETSİN'

Milli Takım'ın dünya 3'üncüsü olduğunu unutamadığı ifade eden Kaptan, "2002'de İlhan ağabeyin altın golünü hatırlıyorum. Maçları hep camide izlerdim. Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorduk, namazdan sonra öğlene doğru maçlar oluyordu. Orada seviniyorduk, gol olduğunda sandalyeler havada uçuyordu. Bunu televizyonda yaşadım, şimdi canlı olarak yaşayacağım. Küçükken televizyondan izliyorsun, şimdi sahadasın. Bu, anlatmakla olmaz, bunu yaşamak gerek. O zaman bizim dualarımız kabul oldu, inşallah şimdiki gençlerimiz bize dua eder. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

MONTELLA'NIN KATKISI ÇOK BÜYÜK

MONTELLA ile yükselişe geçmeleri hakkında da konuşan Hakan, "Kendi düşünceleriyle, kendi taktiğiyle takıma verdikleri çok önemli. Adım adım gelişmeye başladık. Her zaman 'Sabırlı olmalıyız.' demiştim. Yavaş yavaş merdivenleri çıktık, iyi yoldayız. Hocanın katkısı burada çok" yorumunda bulundu.

BESMELEYLE SAHAYA ÇIKARIM

MAÇLARDAN önceki ritüellerinden bahseden Hakan, "Otelden çıkmadan önce mutlaka eşimi ararım, çocuklarımla konuşurum. Stada geldiğimizde soyunma odasında müziği açarız, bizi coşturan şarkılar dinleriz. Sahaya çıkmadan önce soğuk suyla yüzümü yıkarım, sonra besmele çekip sahaya çıkarım" dedi.