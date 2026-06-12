CANLI | Dünya Kupası’nda ABD – Paraguay maçı!

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında ev sahibi ülkelerden ABD, Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka SoFİ Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

VAR'da Carlos Del Cerro Grande, AVAR'da ise Dennis Higler görev alacak.

ABD – Paraguay karşılaşması saat 04.00'te başlayacak.

Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

ABD: Matthew, Dest, Richards, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Tillman, Weah, Pulisic, Balogun.

Paraguay: Fernandez, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Bobadilla, Gomez, Mauricio, Almiron, Sanabria.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör