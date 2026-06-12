CANLI | Dünya Kupası’nda ABD – Paraguay maçı!

A Milli Futbol Takımı’nın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası D Grubu’nun ilk haftasında ABD ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Kritik maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | Dünya Kupası’nda ABD – Paraguay maçı!

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında ev sahibi ülkelerden ABD, Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka SoFİ Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.
VAR'da Carlos Del Cerro Grande, AVAR'da ise Dennis Higler görev alacak.

ABD – Paraguay karşılaşması saat 04.00'te başlayacak.

Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

ABD: Matthew, Dest, Richards, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Tillman, Weah, Pulisic, Balogun.
Paraguay: Fernandez, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Bobadilla, Gomez, Mauricio, Almiron, Sanabria.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #FERNANDEZ #2026 DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!