TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, SABAH Spor’a konuştu: Finale inanalım

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile ilgili çıtayı yükseltti. 7 Haziran'da yapılan mali kongrenin ardından yeniden Milli Takım kampına dönen Hacıosmanoğlu, Arizona'daki çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan, SABAH SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

1- 19 Temmuz'da New York'ta kimseye randevu vermeyin, finalden bir gün önce inşallah birlikte final yemeği yiyeceğiz. Herkes kendini buna inandırsın. Siz de bu takımın bir parçasısınız. Medyanın da başarıya inanması bir bütünün tamamlanması demek.

2- Biz hayallerimizi yüksek tutuyoruz. Bizim görevimiz final hedefini her yere aşılamak. Ama gerçekleştirmek Montella ve oyuncularımızın işi. Kolay olmadığını biliyoruz. Çok akıllı, stratejik ve bu süreçleri iyi yönetebilen bir teknik direktörümüz var. Öyle bir hocamız, öyle güzel oyuncularımız varken bize bu hayalleri kurduruyorlar.

TAKIMA DÜNYADAN BÜYÜK İLGİ VAR



3- Saha içinde istikrardan yanayım. Sonuçlar ve turnuva istikrarı olarak yolumuza devam edeceğiz. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmamız ve çeyrek final oynamamız ortada. Şimdi de Dünya Kupası'nda bu başarıyı tekrarlayıp bir adım daha ilerisine gideceğiz.

4- Türkiye olarak sadece 2000 ve 2002'de üst üste turnuvalara katılmışız. İkincisi bize nasip oldu. 2024 ve 2026'ya katılıyoruz. 2028, 2030 ve 2032 olarak yola devam edeceğiz. Biz bu istikrarı sağlarsak bir ilki gerçekleştireceğiz ve Türk Milli Takımı'nın dünya takımı, dünya markası olması için önemli bir adımı atmış olacağız.

5- Dünya Takımı olmak için sadece saha sonuçları yetmez. Turnuva istikrarı sağladıktan sonra taraftarımız da organizasyonumuzda da ciddi çalışmalar yapacağız. İdmanlarda gördünüz, Milli Takımı izlemeye gelen, takip eden, dünyanın bir ucunda bile olsa çok sayıda olan destekçilerimizin yüzde 30'u Türk değil. Başka ülkelerden, başka diyarlardan insanlar Bizim Çocukları izliyor, yıldızlarımızla fotoğraf çektiriyor. Dahasını söyleyeyim, milli takım formasını giyip otelin kapısında bekliyorlar. Bunun iki nedeni var; biri takımdaki yıldızlarımızın Avrupa'nın devlerinde oynaması, ikincisi başta Montella olmak üzere takımımızın pozitif yüzü. Avrupa Şampiyonası'nda da gösterdik ki büyük bir sempati ve coşku oluşturuyoruz. Sadece UEFA Başkanı değil, FIFA Başkanı İnfantino ve tüm profesyoneller ve dünya medyasında söz sahibi olan isimlerin de dilinde Türkiye var. Herkes bizim gizemli bir takım olduğumuzu söylüyor. Futbolun eski yıldızları bizim gücümüze vurgu yapıyor.

AYAK İZİMİZİ HER YERE BIRAKIYORUZ



6- Gittiğimiz her yerde sıcak ilişkiler kuruyoruz. Profesyonellerimize de talimat verdim. Nerede sosyal bir içerik olursa olsun formamız da armamız da orada olacak. Türk'ün ayak izini gittiğimiz yere bırakıyoruz. Bizi takip eden güvenlik şefinin oğlu da Real Madrid taraftarı olduğu için Arda'dan dolayı hemen onun formasını hediye ediyoruz. Kaza yapan polis memurunu ziyaret edip forma veriyoruz. Bunun gibi olabilecek tüm güzel enerjimizi yansıtıyoruz.

DIŞ BASINA ÖNEM VERİYORUZ BİZİM İÇİN BU ÇOK ÖNEMLİ



7- Uluslararası medyanın gücünü biliyoruz. Tüm röportaj taleplerine ve isteklerine de pozitif karşılıklar veriyoruz. Dünya yıldızlarımızın parlamasına da katkı sağlıyoruz. Bu konuda fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Dış basın bizim için çok önemli. Ülkemizin katkısı oldukça büyük. Bu nedenle yönetim olarak önemli adımlar atıyoruz.



ÜRÜNLERİ KULÜPLER DE SATACAK

8- Türkiye'de Milli Takım ürünlerini sadece Riva'da satıyoruz. Buradan her yere yayılmamız gerekiyor. Süper Lig kulüplerimizle görüşeceğiz. Onların forma satışı yaptıkları mağazaların da bize de bir köşe yapmalarını isteyeceğiz. Artık her takım Milli Takım'ın da bir satış noktası olacak. Birlikteliği sağlayacağız. Online satışları da geliştireceğiz. Bir diğer aşama da yeni sponsorumuzun dünyadaki tüm satış noktalarında biz de olacağız. Türklerin yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde özel mağazalar açıp burada da satışlara ağırlık vereceğiz.

BİZE HER YER TÜRKİYE...



9- Geçmişte Brezilya gerek oyunu gerekse şampiyonadaki renkli görüntüleriyle dünya markasıydı. Bizim onlardan farkımız kupamızın olmaması. Kupayı alınca Brezilya kadar renkli bir ülke olacağız. Bize her yer Trabzon sloganını bize her yer Türkiye'ye çevirdik. Türkler neredeyse orası Türkiye.