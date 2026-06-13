2002’den 2026’ya mesaj Fatih Akyel: Bu yıldızlar bu gruptan çıkmalı

Hocam 2002'de kaç yaşındaydınız diye başlamak istiyorum?

24 yaşındaydım.



Bir futbolcu için Dünya Kupası'nda forma giymek ne ifade eder? Çok büyük bir onur ve gurur. Bir futbolcunun en büyük hayalidir Dünya Kupası… Küçükken hayal ettiğiniz takımlar var onlarda oynamak istersiniz, milli takım zaten her futbolcunun hayalidir. Sonrasında o formayı giyiniyorsanız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurarsınız.



Daha 24 yaşında olmanıza rağmen Dünya Kupası oynayana kadar UEFA Kupası kaldırmış, Süper Kupa kazanmış, Avrupa Şampiyonaları'nda oynamış bir isimsiniz. Kendenizi şanslı görüyor musunuz?

22-24 yaş aralığında bir çok başarıda vardım. Galatasaray'la UEFA ve Süper Kupa, milli takımla Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupası. Hemen hemen yaşamadığım bir başarı yok ama eksiklerimiz de var tabi Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamadık. Onu da çok isterdik. Güzel zamanlar, güzel anılardı, ülkemizi de güzel temsil ettik diye düşünüyorum.



Dünya Kupası'nın diğer şampiyonalardan, organizasyonlardan farkı nedir?

Dünya Kupası adı üstünde en büyük organizasyon, en iyi organizasyon. Maçlar çok farklı.Brezilya maçına çıkana kadar Dünya Kupası'na gittiğimi pek anlamadım ama sahaya çıkınca bir basın ordusu, binlerce insan... Dedik ki Dünya Kupası'na geldik.



7 maçın tamamında 90 dakika oynayan oyuncusunuz?

En uzun süre alan oyuncu benim doğru. Çok yorulduk. Atmosferi yüksek maçlardı. Böyle bir gurur anlatılmaz. Oynamak zevkti ama abilerimizin, arkadaşlarımızın arasında uzun süreli oynamak gurur verici.



Anılarınızı sorsam neler anlatırsınız?

Roberto Carlos'la bir çok defa karşı karşıya geldim. O Real Madrid'de oynuyordu ben Galatasaray'da... O dönem de sürekli rakip oluyorduk. Sezon sonunda da Dünya Kupası'nda karşılaştık. İki kez Brezilya ile oynadık zaten kupada. İlk maçta beni görünce "Yine mi sen" dedi. Birbirimizi görmekten bıkmıştık artık. Bu benim için güzel bir anıdır.



FATİH TERİM SEVİYE ATLATTI

Milli Takımlarda çalıştığınız en iyi hoca kimdi desem?

Ben çok uzun yıllar Fatih Terim'le çalıştım. Hem Galatasaray hem Milli Takım'da onun için biz Fatih hocayla Galatasaray'dan gelen alışkanlığımız vardı. Fatih hoca milli takıma seviye atlattı.



2002 kadrosunda Galatasaray'dan çok isim vardı. 3.'lük bu oturmuş kadronun eseri mi?

Mutlaka birlikte oynamanın, iskelet kadronun Galatasaray'dan olması önemli. Araya 2-3 arkadaşın monte edilmesi ve zaten onlarla da yıllarca milli takımda birlikte oynadığımız isimlerdi. Bu nedenle birbirimizi hiç yadırgamadık.



O zaman Montella'nın kadroyu çok fazla bozmaması ve eleştirilere rağmen kemik kadroyla devam etmesi normal mi?

Hepimiz hocalık yapıyoruz. Güvendiği bir kadrosu var. Bunu bozmamakta da haklı. Alıştığı isimlerle yola devam etmesi de onun konforu.



ŞENOL GÜNEŞ ÖĞRETMENDİ!

Şenol Güneş zamanında çok eleştirildi. Ne karizması kaldı, ne futbol bilgisi. Siz ne dersiniz?

Şenol hoca mütevazı ve iyi bir insan. Bizim ülkemizde zaman zaman karizmaydı, saçtı, giyimdi oydu buydu bunlar çok eleştiriliyor ama o işini seven ve odaklanan bir öğretmen gibiydi. Zaten bir mesleği de öğretmenlik. Oyuncularla ilişkisini iyi tuttu. Başarı da öyle geldi. Vizyon tabi ki önemli ama karizma değil başarı konuşulur.



Milli Takımda ağabeye ihtiyaç var mıdır?

Vardır özellikle bizim ülkemizde. Türk insanı duygusaldır. Takımın içinde abilerin olması gerektiğine inanıyorum. Kamp ortamları uzun oluyor. Hatalarımız olduğunda Abdullah abi, Ogün abi, Rüştü abi hep telkinlerde bulunuyordu. Onu yapmayın, bunu yapın diye. Onları dinlerdik ve sonunda başarı da geldi.



BU YILDIZLAR BU GRUPTAN ÇIKMALI!

3.'lük çok büyük başarı ama madalyanın sevinci yaşanırken, "Ah keşke finali görseydik" de oldu mu?

Dünya Kupası'nda üç derece var. Biz tabii ki artık baktık kazanıyoruz, etkili maçlar oynuyoruz havaya da girdik birinci de olabiliriz diye. 7 maç oynadık 2'sinde de Brezilya'ya yenildik. Brezilya Milli Takımı'nın hocası zaten "İnşallah finalde karşılaşmayız" diyordu. Çünkü aynı gruptan çıktık. Yenilmemize rağmen onlara karşı çok iyi maçlar çıkarmıştık. Derece olarak en azından 3.'lük büyük bir şey oldu.



Amerika, Paraguay, Avustralyalı grupta şansımızı nasıl görüyorsunuz?

Birçok yıldız oyuncumuz var. Grupta çıkarız diye düşünüyorum. Bize denk rakipler olmadıklarını düşünüyorum. Özellikle Amerika'nın. Bir çok spor branşında çok iyiler ama Amerika futbolda bir basketboldaki gibi gelişmiş değil. Bu gruptan bizim oyuncularımızın çıkacağına inanıyorum herkes gibi. Avrupa'nın birçok büyük kulüplerinde oynayan yıldız oyuncularımız var. Bu yıldızlarla bu gruptan çıkarız diye düşünüyorum.



Onlara çok güveniyoruz ama en kötü senaryoda gruptan çıkamazsak ne olur?

Tam anlamıyla bu durum kabus olur. Şu an 24 sene önce Dünya 3.'sü olmuş bir ülkenin -ki- bizim jenerasyondan sonra bunun daha erken yakalanması gerekiyordu ama olmadı. Gruptan çıkamazsak büyük hayal kırıklığı olur. Çünkü Avrupa'nın iyi takımlarında oynayan çok sayıda yıldızlarımız var. Onun için çıkmaları gerekiyor.



OKAN HOCA BİR GÜN MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIR

Kariyeriniz için hayaliniz nedir? Zaman zaman alt liglerde hocalık yapıyorum, yorumculuk yapıyorum ama tabi ki hayallerimiz var. Biraz daha üst liglere çıkmak istiyorum. Süper Lig sonra milli takım her hocanın hayalidir.



Okan Buruk takım arkadaşınız ve şu an hoca olarak müthiş bir performans sergiliyor. Nasıl değerlendirirsiniz?

Galatasaray'ın altyapısından beri birlikte oynadığım bir arkadaşım Okan hoca… Yıllarca Galatasaray'da oynadı. O da yıllarca alt takımlarda çalışıp sonrasında Galatasaray'a geldi. Başarılı oldu. A Milli Takım'a da bir gün gelecektir. Başarılı bir hoca. Türkiye'de üst üste 4 yıl şampiyon olan hocalara başarılı diyoruz o yüzden Okan hoca da çok başarılı. Bir gün A milli takımı da çalıştıracaktır.



Okan hoca Galatasaray'ın üst üste 4 yıllık şampiyonluk rekorunu tekrarladı. Bu başarıyı milli takımda da gösterip eğer bu turnuvada bunu başaramazsak milli takımda bir derece yapar mı?

Neden olmasın. Şenol hoca da geldiği zaman milli takımda bir başarısı yoktu ama 3.'lük elde eden isim oldu.



HAYATIMIN ŞOKUNU BALİ'DE YAŞADIM!

Amerika'ya gitmek için TFF'den bir davet aldınız mı? Eskilerle yenileri kaynaştırmak için bir organizasyon olacak mı?

Böyle bir söylenti oldu ama davet gelmedi. Amerika biraz sıkıntılı biliyorsunuz vize sorunları filan. Belki bir Avrupa ülkesinde olsa daha kolay olabilirdi.



O zaman televizyon başında desteğe devam. Hocam hafifte olsa şöyle bir bizi geçerlerse endişesi var mı?

Olur mu ya. Keşke Dünya Kupası'nı alıp gelseler. Bu onur, bu gurur Türkiye'nin. Bu madalyanın değeri paha biçilmez, çocuklarıma en büyük miras. Ben Dünya Kupası'ndan geldikten sonra Bali adalarına tatile gittim eşimle. Orada bir garsonla konuşurken "Ben Türk Milli Takımı'nda oynuyorum" deyince bir baktım gitti bana Türk Milli Takım posterini getirdi, önüme koydum. Şok oldum. İşte o zaman ülkemizi ne kadar tanıttığımızı daha iyi anladım. Formayı, madalyayı almak için fahiş fiyatlar geldi. Koleksiyoncuları varmış bu işin. Çok arayanlar oldu. Ama teşekkür edip kapattım. Çünkü paha biçilmez



FUTBOLU KISIR AMA BAŞARILI

Birçok hocayla çalıştınız. Vincenzo Montella'yı nasıl yorumlarsınız?

Montella kısır futbol oynatan bir hoca diye düşünüyorum. Çünkü biz forvetsiz oynuyoruz. Bizim milli takımımız buna yatkın bir oyuna sahip değil. Bu ülke hep pivot santrforlarla, normal santrforlarla oynadı. Hoca bu sistemi yerleştirdi. Bakınca başarılı mı? Başarılı. Öyle ya da böyle Dünya Kupası'na gittik. Grup maçları, eleme maçlarına bakınca bu yıldızlarla daha net sonuçlar alabilirdik. Ezicisi bir üstünlük sağlayabilirdik. Çünkü rakipler kadroya bakınca Real Madrid'den Arda var, İnter'den Hakan, Juventus'tan Kenan var diye bize karşı da çekinerek çıkıyordu. Bu çekingenlikleri iyi kullanamadık. Ama önemli olan kazanmaktı ve bunu bildik. Rakipler de zaten bizden aşağı rakiplerdi. Büyük takım havasıyla oynamadık.



Siz dünyanın bir ucunda G.Kore'de oynadınız, şimdi de yine bize göre dünyanın başka bir ucunda mücadele edeceğiz. İklim ve saat farkı nasıl etkiler?

Biz erken gitmiştik. Antalya'da kamp yaptık. Oraya alışmak için milli takımımız da erken gidebilirdi. Bir hafta bile çok önemli bir zaman. Zor şartlar. Özellikle sıcak havayı herkes söylüyor. Umarım oyuncular bundan çok etkilenmez.

Sizce milli takımdaki en iyi oyuncumuz kim? Çok iyi oyuncularımız var ama Kenan Yıldız ile Arda Güler bu Dünya Kupası'nda çok farklı şeyler yaparlar diye düşünüyorum.



Olası bir sakatlıkta yokluğunu en çok hissedeceğimiz oyuncu kim olur?

Kenan Yıldız.



Bu milli takımla sizin dönemdeki milli takımı karşılaştırmanızı istesem ne söylersiniz?

Jenerasyon farkı var. O zaman futbol daha farklıydı. Her oyuncu bizim için değerli. Ben stoper oynuyordum, sağ bek oynuyordum. Şimdi de Zeki Çelik bakıyorsunuz stoper oynuyor, sağa geçiyor.



Sizin takımla bu milli takım aynı dönemde olsa ve maça çıksanız kim kazanır?

Biz onları yeneriz. Hem de çok rahat yeneriz.



Adınız bir yere verildi mi?

Tekirdağ Saray'lıyım. Orada bir park benim adımı taşıyor.

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