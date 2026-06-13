Avustralya’ya bakış: Kanguruları hafife almayın

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası macerasında ilk rakibi Avustralya. Üst üste 6. kez boy gösterecekleri dev turnuvada Kangurular'ı SABAH Spor mercek altına aldı. İşte detaylar: 6 2017/18 sezonunda Karabükspor'u çalıştıran Tony Popovic takımın başında bulunuyor. Sahaya 3-4-3 sistemiyle çıkıyor. Top rakipteyken 5-4-1, hücuma çıkarken 3-4-3 dizilişine dönüşüyorlar.

- KADRODA Leckie, Irankunda, Volpato, Toure, Hrustic, Circati ve Bos gibi kaliteli isimler bulunuyor.

- HÜCUMDA özellikle Irankunda en tehlikeli oyuncu olarak göze çarpıyor. Bayern Münih'e gittikten sonra çıkış yapamasa da bireysel becerileriyle şapkadan tavşan çıkarabilecek bir yetenek.

- SANTRFORDA oynayan Mohamed Toure, güçlü fiziğiyle fark yaratırken patlayıcı kuvveti ve dikine oyunuyla dikkat çekiyor.

- ASYA Elemeleri'nde grubunu 2'nci sırada bitirerek 2014'ten bu yana play-off oynamadan Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

- ORTA sahada Connor Metcalfe ve Jackson Irvine takımın oyun aklını oluşturuyor.Sol kanat bekte zaman zaman Türk asıllı 35 yaşındaki Aziz Behich forma giyerken Jordan Bos'un da oynaması muhtemel.



MOURİNHO'NUN KİLİT İSMİ ARDA OLACAK!

İspanyol basınından AS, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili bir haber verdi. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Arda'yı orta sahanın kilit ismi şeklinde düşündüğü bildirildi.