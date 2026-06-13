Bize her yer Türkiye!

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Milli heyecan sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de coşkuyla yaşanacak. Birçok yerde özel alan oluşturulacak, Ay-Yıldızlı takımımız takip edilecek
Dünya Kupası heyecanı şimdiden ülkenin dört bir yanını sararken dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Türk taraftarlar da milli seferberlik ilan etti. Almanya, İngiltere ve Fransa'da da organize olan gurbetçi vatandaşlarımız birçok merkezde kurulacak ekranlarla milli maçları izleyecek. İletişim Başkanlığı, bakanlıklar ve Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası için Los Angeles'ta çok özel bir alan oluşturdu. Belediye binasının karşısında yer alan 3 bin 500 metrekarelik alanda milli maçlar takip edilecek. Ayrıca Türk kültürü de tüm yönleriyle tanıtılacak. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerinde Ay-Yıldızlı heyecan meydanlara taşacak. Karşılaşmanın sabah namazından sonra oynanacak olmasıyla belirlenen bazı camilerin avlusunda da gençler için etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca Azerbaycan'da da Türk Milli Takımı'na destek için etkinlikler düzenlendi.