Dünden bugüne son şampiyon Arjantin

Dünya Kupası, ilk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlendi. 13 takımın mücadele ettiği ilk turnuvada finalde ev sahibi Uruguay ile Arjantin kozlarını paylaştı. Uruguay müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı ve ilk şampiyon olarak tarihe geçti. Son Dünya Kupası 2022 yılında Katar'da gerçekleştirildi. Bu Dünya Kupası ayrıca ilk kez kış aylarında düzenlenen turnuva olarak tarihte yer aldı. Bu turnuvanın finalinde Arjantin, Luseyl Stadyumu'nda Fransa'yı penaltılarda 4-2 geçerek kupayı kazandı. Katar'daki Dünya Kupası'nda atılan 172 golle en çok gol kaydedilen turnuvası oldu.



EN FAZLA BREZİLYA KAZANDI

Bugüne kadar 22 kez organize edilen Dünya Kupası'nda 5 defa ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kazandı. Brezilya'nın ardından İtalya ve Almanya 4'er, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya da 1'er kez bu sevinci yaşadı.

EN GOLCÜ MİROSLAV KLOSE

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olarak Alman Miroslav Klose yer alıyor. Klose, turnuvada 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez mücadele ederken, toplam 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Klose'nin ardından listede Brezilyalı futbolcu Ronaldo 15, Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine ile Arjantinli Lionel Messi de 13 kez gol sevinci yaşadı.





İLK KRAL STABİLE SON KRAL MBAPPE

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli futbolcu Guillermo Stabile oldu. Stabile, 1930 yılındaki turnuvada 8 gol kaydetti. En son düzenlenen Dünya Kupası'nda ise Fransız futbolcu Kylian Mbappe attığı 8 golle gol kralı ünvanını aldı.





İLK KEZ KATILANLAR

Bu yıl ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadelede edecek 4 takım bulunuyor. Curaçao, Özbekistan, Ürdün ve Yeşil Burun Adaları tarihlerinde ilk kez bu dev sahnede kendilerine yer buldular.





7 KARDEŞLİ DÜNYA KUPASI

2026 Dünya Kupası sadece yıldız futbolcuların değil, aynı zamanda kardeşlerin de sahne aldığı özel bir turnuva olarak dikkat çekiyor. Mücadele edecek bazı kardeş futbolcular, aynı milli takımın başarısı için omuz omuza ter dökerken bazıları da farklı ülkelerin formalarıyla bu heyecanı yaşayacak. Doue kardeşlerden Guela, Fildişi Sahili'nde, Desire ise Fransa adına sahada olacak. Williams'lardan İnaki Gana'da, Williams İspanya'da forma giyecek. Brobbey kardeşler de farklı takımlar için oynayacak. Brian Hollanda, Derrick ise Gana'da... John Souttar İskoçya Milli Takımı ile turnuvadya katılırken, kardeş Harry Avustralya'da oynayacak. Grafikte yer alan 3 kardeş ise aynı takımda omuz omuza verecek.