Dünya harikaları

2026 Dünya Kupası'nda heyecanı 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Bunlar içinde Los Angeles'ın 5.5 milyar dolarlık rekor maliyetli teknoloji harikası stadyumdan, 1970 ve 1986 Dünya Kupası finallerine sahne olmuş Meksiko'nun tarihi Estadio Azteca'sına kadar uzanan bir yelpaze var. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak. Mexico City Stadı'nda başlayan turnuva, 6 haftalık heyecanın

ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek. Organizasyonda 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak. Bu stadyumlardan 11'i ABD'de, 2'si Kanada'da ve 3'ü Meksika'da yer alıyor. En büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor. Ev sahibi ülkelerin turnuvada kullanılacak statları ve kapasiteleri şöyle:



FAVORİ 5.50 ORANLA İSPANYA

DÜNYA Kupası'nın şampiyonluk oranları belli oldu. Son Avrupa şampiyonu İspanya, 5.50 oranla en güçlü aday olarak gösterildi. Boğalar'ı, Avrupa ülkeleri takip ederken Fransa ikinci (6.00), İngiltere üçüncü (7.00), Portekiz dördüncü (9.00) sırada yer aldı. Güney Amerika temsilcileri Arjantin (9.20) ve Brezilya (9.20 ise turnuvada en güçlü dördüncü şampiyonluk adayları olarak ortaya çıktı. Türkiye ise 48 ülke arasında 13. basamakta yer aldı ve mutlu sona ulaşmasına 80.00 oran verildi.



DALLAS STADI

Teksas'ın yaz sıcağını ortadan kaldırmak için klima ile donatılmış Dallas Stadyumu, en yüksek kapasiteye sahip stat. Yenileme çalışmalarına 295 milyon dolar harcandı.





SAN FRANCİSCO BAY AREA

Yapımı 1.3 milyar dolara mal oldu. 6 karşılaşmanın oynanacağı San Francisco Bay Area, Milli Takım'ın 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay maçına ev sahipliği yapacak





LOS ANGELES STADYUMU

Türkiye, ABD'ye karşı üçüncü maçını 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadyumu'nda çıkacak. 2020'de açılışı yapılan stat, 5.5 milyar dolarlık maliyetiyle inşa edilmiş en pahalı stadyum durumunda.





TORONTO STADYUMU

Kanada'da bulunan Toronto Stadyumu, turnuvanın en düşük kapasiteli stadı. Ontario Gölü'nün batı kıyısında yer alan stadyum, 2007 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve aynı yıl Toronto FC'ye ev sahipliği yapmak üzere inşa edildi.