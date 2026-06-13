Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu’dan FIFA 2026’ya hakem gözüyle bakış: Bir tek bizden hakem yok!

Büyük umutlarla ve özlemle 24 yıl aradan sonra katıldığımız 2026 Dünya Kupası için heyecanımız büyük… Kupada 6 konfederasyon, 50 farklı ülkeden 52 hakem 88 yardımcı ve 30 VAR hakemi olmak üzere toplam 170 hakem görev yapacak. UEFA 15, CONMEBOL 12, CONCACAF 9, AFC 8,

CAF 7 ve OFC 1 hakem ile kıtalarını temsil edecekler. Kadın hakemlerden Meksikalı Katia Garcia ve Amerikalı 14 yaşında hakemliğe başlamış olan Tori Pensa sahada, Nikaragua'dan eski futbolcu Tatiana Guzman VAR da görev yapacak. Özel bir nedenden dolayı Hollandalı Rob Dieperink, VAR kadrosundan çıktı yerine Fransız Willy Delejod girdi. Kupada bir Türk hakeminin olmaması ise içimizi acıtıyor.

HAKEMLER ZORLANACAK

48 takımın olması maç sayısını arttırdı. Hakemleri yoğunluk, yorgunluk ve zorlayıcı sebepler bekliyor. Her hakem gruplarda mutlaka en az bir maça çıkar. Performanslarına göre yola devam edenler veya eve dönüş biletlerini alanlar olacaktır. İstatistiklere baktığımızda 1994 öncesi UEFA hakemleri yüzde 60-65 bandında görev alırken 1994 ve sonrasında bu oran yüzde 40 standardına oturmuş. Grup aşamaları ve elemelerde UEFA ve CONMEBOL'dan gelen hakemlerin yüzde 60-75 oranında görev aldıklarına tanık oluyoruz. Final maçlarını 1998 Faslı Said Bilkula, 1982 ve 1986 Brezilyalı, 1990 Meksikalı 2006 ve 2018 Arjantinli hakemler diğer tüm finalleri ise Avrupa kıtası hakemleri yönetmiş.

BELKİ BİR İLK YAŞANIR

FIFA Başkanı İnfantino'nun kendine özgü politikalarını ve aynı coğrafyadan olan hakemlerin atanmasının önlenmesi olarak bilinen "Örtülü kuralı" bir kenara koyarsak bu kupada görev alacak hakemlerin performansları final için bize yine UEFA hakemlerinin diğer konfederasyon hakemlerine oranla çok daha ağır bastığını gösteriyor. Geçen yıl ABD de oynanan Dünya Kulüpler Kupası'nda atletizminde büyük düşüş yaşayan ve formsuz olduğunu gördüğümüz 48 yaşındaki İran kökenli Avustralyalı hakem Alireza Faghani'nin hem açılış hem final maçını yönetmesi kafaları karıştırmıştı! FIFA ile UEFA arasında zaman zaman bakış ve uygulamalar açısından ciddi farklılıklar görebiliyoruz. Avrupa kıtasından M.Oliver, C.Turpin, F.Letexier, S.Marcinak, J.Pinheiro, Güney Amerika kıtasından R.Abatti, W.Sampaio, F.Tello rol model ve kabul gören hakemlik adına farkındalık yaratıyorlar. Katar'da son finali Marciniak yönetmişti. Bu güne kadar aynı hakem ikinci kez final yönetememiş. Belki bir ilke tanık olabiliriz! UEFA'dan B.Dankert, J.Brisard, C.Grande, M.Di Bello, T.Kwiatkowski ve Conmebol'dan Venezuellalı J.Sato ile Colombiyalı N.Gallo örnek uygulamaları ve performansları ile VAR çıtasını yükselten öne çıkan isimler.

NEDEN OLMASIN?

Futbola hız katan, yerde yatmaları ve gecikmeleri, korner veya serbest vuruşlar öncesi ceza alanı içindeki itişmeleri engelleyecek kural değişiklikleri ve yaptırımlar, ikinci sarı kartlarda genişleyen VAR uygulamalarını seyredeceğiz. Collina liderliğinde hakemlerin bu kupaya günler, aylar hatta yıllar öncesi başlayan takip ve yoğun hazırlık süreci ile geldiklerini biliyoruz. Kusursuz örnek yönetimlere ve VAR uygulamalarına tanık olacağımızı ve de keyifli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Neden olmasın...