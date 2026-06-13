Futbolun kalbi 3 ülkede atıyor

FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştiriliyor. Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılıyor. Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi. Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi. İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı. 2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı. Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı. Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek. Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.



MAÇTAN ÖNCE TOPLAR ŞARJ EDİLECEK

Dünya Kupası'nın resmi maç topu 'Trionda', ilginç özellikleriyle dikkati çekiyor. İspanyolca'da "üç dalga" anlamına gelirken turnuvada ilk kez 3 ülkenin ev sahipliği yapmak üzere bir araya gelmesini simgeliyor. Kırmızı, yeşil ve mavi renk şemasına sahip top, maçlardan önce şarj edilecek olmasıyla da farklı. Her ev sahibi ülkeyi temsilen topun üzerinde Kanada için akçaağaç yaprağı, Meksika için kartal ve ABD için yıldız bulunuyor. Son teknoloji ürünü, VAR'a gerçek zamanlı olarak hassas veriler göndererek ofsayt pozisyonları dahil olmak üzere maç hakemlerinin karar verme süreçlerini geliştiriyor. Hareket sensörlü top, tam şarjla yaklaşık 6 saat kullanılabilirken her kullanımdan önce şarj edilecek.



İŞTE O EV SAHİPLERİ



1930 Uruguay

1934 İtalya

1938 Fransa

1950 Brezilya

1954 İsviçre

1958 İsveç

1962 Şili

1966 İngiltere

1970 Meksika

1974 Batı Almanya

1978 Arjantin

1982 İspanya

1986 Meksika

1990 İtalya

1994 ABD

1998 Fransa

2002 G.Kore-Japonya

2006 Almanya

2010 Güney Afrika

2014 Brezilya

2018 Rusya

2022 Katar

2026 ABD, Kanada, Meksika