Futbolun kalbi 3 ülkede atıyor
Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası’nın 21’i tek ev sahibi ülke tarafından gerçekleştirildi. 2002 Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi. Şimdi gözler ABD, Kanada ve Meksika’da
FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştiriliyor. Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılıyor. Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi. Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi. İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı. 2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı. Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı. Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek. Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.
MAÇTAN ÖNCE TOPLAR ŞARJ EDİLECEK
Dünya Kupası'nın resmi maç topu 'Trionda', ilginç özellikleriyle dikkati çekiyor. İspanyolca'da "üç dalga" anlamına gelirken turnuvada ilk kez 3 ülkenin ev sahipliği yapmak üzere bir araya gelmesini simgeliyor. Kırmızı, yeşil ve mavi renk şemasına sahip top, maçlardan önce şarj edilecek olmasıyla da farklı. Her ev sahibi ülkeyi temsilen topun üzerinde Kanada için akçaağaç yaprağı, Meksika için kartal ve ABD için yıldız bulunuyor. Son teknoloji ürünü, VAR'a gerçek zamanlı olarak hassas veriler göndererek ofsayt pozisyonları dahil olmak üzere maç hakemlerinin karar verme süreçlerini geliştiriyor. Hareket sensörlü top, tam şarjla yaklaşık 6 saat kullanılabilirken her kullanımdan önce şarj edilecek.
İŞTE O EV SAHİPLERİ
1930 Uruguay
1934 İtalya
1938 Fransa
1950 Brezilya
1954 İsviçre
1958 İsveç
1962 Şili
1966 İngiltere
1970 Meksika
1974 Batı Almanya
1978 Arjantin
1982 İspanya
1986 Meksika
1990 İtalya
1994 ABD
1998 Fransa
2002 G.Kore-Japonya
2006 Almanya
2010 Güney Afrika
2014 Brezilya
2018 Rusya
2022 Katar
2026 ABD, Kanada, Meksika