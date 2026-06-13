Hayallerimiz büyük

Tam 24 yıl sonra... Bir neslin çocukluğunda kalan o büyük sahne yeniden Türkiye'nin karşısında… A Milli Takım, üçüncü olduğumuz o özel turnuvanın ardından Dünya Kupası'na geri döndü ve milyonlarca futbolseverin kalbinde yeniden aynı heyecanı ateşledi. Bu kez adres Amerika... Hedef ise sadece katılmak değil; iz bırakmak. Genç yeteneklerle tecrübeli isimlerin buluştuğu A Milli Takım, dünyanın sahnesine çıkıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı Avustralya... Ay-Yıldızlıların yarın TSİ 07.00'deki müsabakada sahaya koyacağı enerji, cesaret, coşku ve mücadele ruhu, turnuvanın geri kalanında nasıl bir hikâye yazılacağının ilk ipuçlarını verecek. Oyuncuların her biri, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Dünya Kupaları sadece futbol turnuvaları değildir. Onlar milletlerin ortak duygularının sahaya yansıdığı, kahramanların doğduğu ve unutulmaz hikâyelerin yazıldığı organizasyonlardır. Ay-Yıldızlılar kendi ışığını parlatmanın peşinde koşarken, Türkiye'de de milyonlar sabahın ilk ışığında ekran başına kilitlenecek. Bugünü çok bekledik. Şimdi ise yeni bir kuşağın kendi destanını yazma zamanı.



KAPTAN 11'DE

A Milli Takım'da sakatlar iyileşti, ekibimiz Avustralya karşısına tam kadro çıkacak. İki hazırlık müsabakasında da sonradan oyuna dahil olan ve kısa süreler alan Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başlayacak. Forvette Kerem görev alacak. Sol kanat ise Barış Alper'e emanet.



MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

Yarın: Avustralya-Türkiye

BC Place Vancouver Stadı. (TSİ 07.00)

20 Haziran Cumartesi: Türkiye-Paraguay

San F. Bay Area Stadı. (TSİ 06.00)

26 Haziran Cuma: Türkiye- ABD

Los Angeles Stadı. (TSİ 05.00)