Hocanın eşi benzeri yok!

A Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olan İtalyan hoca, turnuvada da Gürcistan (3-1), Çekya (2-1) ve Avusturya'yı (2-1) yenerek Milliler adına ilk kez 3 galibiyet elde etti.



EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI TEKNİK ADAM

Milli Takım tarihinde ilk 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör ve ilk 5 iç saha müsabakasını kaybetmeyen 2. yabancı ünvanını aldı.

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta kâbusumuz olan İzlanda'yı 4-2 dize getirip tam 43 yıl sonra yüzümüzü güldürdü.

Uluslar ligi play-off ilk maçında 3-1 geçilen Macaristan'ı 17 yıl sonra yendi. Deplasmanda da 3-0 kazanarak 19 senenin ardından galibiyete taşıdı. Ay-Yıldızlılar'ı tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı.

Ay-Yıldızlı ekibin başında en fazla maça çıkan (33) yabancı teknik direktör oldu.

24 yıl sonra Ay-yıldızlı ekibi 2026 Dünya Kupası'na taşıyarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

2023'te koltuğa oturan Vincenzo Montella, A Milli Takım'da tarihi baştan yazdı. Futbolculuk kariyerinde golleriyle taraftarı coşturan İtalyan teknik adam, benzer başarıyı bu sefer saha kenarında Türkiye'ye yaşatıyor. Ay-Yıldızlılar'ı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı hoca ünvanına sahip 52 yaşındaki hocanın, Milli Takım'daki başarıları:

Göreve geldiğinde 1475 puanla 42. sırada yer alan Ay-Yıldızlılar'a 3 senede seviye atlattı. 130 puan kazandırırken FIFA sıralamasında toplamda 20 basamak yükseltti. 1605 puanla 22'nci sırada yer alarak Milliler'e tarihinin en büyük tırmanışını yaşattı.

Montella, son 26 yılda meslektaşlarını geride bıraktı. 10 farklı dönemde görev yapan 8 teknik adam arasında 2.16 puan ortalamasıyla zirvede yer aldı. 24 resmi müsabakada 16 galibiyet-4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.



DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİTTİK?

TÜRKIYE, Avrupa Elemeleri'nde İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda Dünya Kupası'na katılma hedefi verdi. Maçlarına deplasmandaki 3-2'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan Ay-Yıldızlılar, iç sahada İspanya'ya 6-0 yenildi. Ardından Bulgaristan'ı 6-1 ile deviren Milliler, Gürcistan'ı 4-1, yine Bulgaristan'ı 2-0'la geçerek grubu 2. tamamlamayı garantiledi. Son maçta İspanya ile 2-2 berabere kalarak 13 puanla play-off oynama hakkı kazandı. Yarı finalde Romanya'yı 1-0 yenen Milliler, finalde ise Kosova'yla deplasmanda karşılaştı. Priştine'de oynanan mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle galip gelen Bizim Çocuklar, ABD-Meksika-Kanada ortaklığında düzenlenen turnuvaya katılım hakkı elde etti.

HEPSİ YILDIZ

Bir ulusun 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Takımımız'da oyuncuların kadro değerleri dikkat çekiyor. Ay-Yıldızlı ekip, Avrupa'nın en önemli liglerinde ve devlerinde forma giyen futbolcularıyla 473.7 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip. Bu rakam, 2004 yılından bu yana en yüksek nokta oldu. Dünya Kupası'nda boy gösterecek 48 takımın içinde en kıymetli 14'üncü kadroya sahibiz. İlk dört sırayı meydana getiren ülkeler, milyon başarını aştı. Fransa (1.5 milyar Euro), İngiltere (1.36 milyar Euro), İspanya (1.3 milyar Euro) ve Portekiz (1 milyar Euro) yer aldı. Milli Takımımızın, son 2024 Avrupa Şampiyonası'nda toplam değeri 420 milyon Euro'ydu. Dünya Kupası'na gidecek kadromuzda 11 lejyoner oyuncu yer alırken Süper Lig'den 15 futbolcu bulunuyor.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, 90 milyon Euro ile Milli Takım'ın en değerli ismi.

A Milli Takım, 48 takımın bulunduğu Dünya Kupası'nın en değerli 14'üncü kadrosuna sahip