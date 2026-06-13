İnşallah final oynarız

Montella ve öğrencileri, FIFA 2026'da daha iyisini yapana kadar Türk futbol tarihinin en büyük başarısı 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen 3.'lük… O takımın teknik direktörü Şenol Güneş'le röportaj yapıp hem o günleri anmak hem de bugüne bir not düşmek önemliydi. Kendisini ikna etmek hiç kolay olmadı ama bizi de kırmadı… Çok önemli bir sınav öncesi yapacağı her açıklamanın gereksiz spekülasyona dönüştürülmesinin çekincesi, zorlu bir maceraya girecek olan A Milli Takım'ı yıpratmak istememenin düşüncesi hakimdi. İşte 2002'de zoru başaran Güneş'in Ay-Yıldızlılar için temennileri: "Milli Takım hepimizin. Başarıda da başarısızlıkta da hep destek vermeli ve yanlarında olmalıyız. 24 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüren Vincenzo Montella'ya, Bizim Çocuklar'a ve bütün ekibe başarılar diliyorum. Kaliteli, uyumlu, genç ve bir o kadar da tecrübeli bir kadromuz var. Oynadıkları liglerde çok başarılı olan oyuncularımız var. Ben 2002'den sonra 2026'da da başarılı olacağımıza çok inanıyorum. Umarım yine yarı final görürüz ve inşallah bu kez finali de oynar, Türkiye'ye öyle döneriz."



ADIM ADIM GİTMELİYİZ

2026 Dünya Kupası'na 48 takımın katıldığı ve ilk 3'e girme şansımız fazla olduğu için kendimizi kağıt üzerinde birinci gördüğümüze vurgu yapan Güneş, "Bu grupta çeyrek finale kadar gidişimizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama adım adım düşünmek her zaman en doğru olandır. Merdivenin ilk basamağı gruptan çıkmak olmalı" dedi.

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