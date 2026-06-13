Rakiplerimizi tanıyalım

AVUSTRALYA

Tarihinde 6 kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Avustralya'nın organizasyondaki en büyük başarısı 2006 ve 2022'de gruptan çıkmak oldu. Teknik direktörlüğünü Avustralyalı Tony Popovic'in yaptığı Okyanusya temsilcisi, Asya Elemeleri C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Avustralya'nın kadrosundaki en önemli isimlerden birisi Parma forması giyen savunma oyuncusu Alessandro Circati. Feyenoord'da oynayan Jordan Bos ve Watford'lu hücum oyuncusu Nestory Irankunda da dikkati çeken isimler. Tecrübeli isimlerinden birisi ise, Türkiye'de uzun yıllar forma giyen ve Türk vatandaşlığı da bulunan Aziz Behiç





PARAGUAY

Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Paraguay, 16 yıl sonra turnuvada yeniden boy gösterecek. Teknik direktörlüğünü Arjantinli Gustavo Alfaro'nun yaptığı Paraguay, Güney Amerika Elemeleri'ni 6. sırada tamamladı. Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Uruguay ve Brezilya'nın ardından 6. olarak Dünya Kupası biletini aldı. Güney Amerika Kıtası'nın temsilcisi, Dünya Kupası'nda daha önce kadar 8 kez mücadele etti. En iyi derecesi çeyrek final. Premier Lig'de Sunderland'den Omar Alderete ile Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden Palmeiras'tan Gustavo Gómez, merkezde etkili bir ikili oluşturuyor.







ABD

Organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerden ABD, bugüne dek 11 kez turnuvada yer aldı. 1930'daki ilk Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi. Ev sahibi kontenjanından Dünya Kupası'na direkt katılan ABD'nin teknik direktörlüğünü Arjantinli Mauricio Pochettino yapıyor. Milan'da forma giyen Christian Pulisic'in yanı sıra Monaco forması giyen Folarin Balogun ve PSV'nin forveti Ricardo Pepi, takımın gol yollarındaki etkili isimleri. Leverkusen'de oynayan Malik Tillman, Juventus'tan Weston McKennie ve Atletico Madridli Tanner Tessmann önemli futbolcular olarak dikkati çekiyor.



