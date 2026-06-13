Türk taraftarlar, Vancouver sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde Vancouver sokakları kırmızı-beyaz renklere büründü.

Çevre şehirlerden, ülkelerden ve Türkiye'den millileri desteklemek için Kanada'ya gelen taraftarlar, şarkılar ve tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor.

Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, Avustralya karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde taraftar yürüyüşü Jonathan Rogers Park'tan başlayacak ve Science World SkyTrain Metro İstasyonu bölgesinde sona erecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör