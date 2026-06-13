Türkiye sürprizi normale çevirir!

A Milli Futbol Takımı ile EURO 2008'de Avrupa 3.'lüğü yaşayan teknik direktör Fatih Terim, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlı takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Birçok kişinin, Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nın "sürpriz" takımı olabileceği değerlendirmesi yaptığı hatırlatılarak buna katılıp katılmadığı sorulan Terim, "Buna hem 'evet' hem 'hayır' derim. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından bir sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. Çünkü İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Portekiz'in doğal favori görüldüğü turnuvada çeyrek finale veya daha ötesine ulaşmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olur. Ancak Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. İnsanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normale dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2024'ten sonra 24 yıllık hasreti bitirip Dünya Kupası'na gitmesini ise şöyle yorumladı: "En iyi strateji, adım adım ilerlemektir. Önce grup aşamasını en iyi şekilde geçmek, ardından son 16 turu, çeyrek final ve ötesine geçmektir. Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz büyük turnuvalara sadece katılmakla kalmaz, onları canlandırır."



HAKAN ÇALHANOĞLU GERÇEK BİR LİDER

FATİH Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda ilk maçına çıktığında kendisinin teknik direktör olduğunu hatırlatarak, "Hakan'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider. Bugün 100'den fazla milli maça çıktı. İstikrarlı şekilde gelişimini sürdürdü. Sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda takımı yönetebilecek, büyük sorumluluklar üstlenebilecek bir rol model" dedi. Takımın yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız içinse şu yorumu yaptı: "Kenan, Juventus'ta 10 numarayı giyiniyor ve takımın geleceği onun merkezine kuruluyor. Arda, Real Madrid'de oynuyor. Onlar bizim umudumuz. İki yetenek ileride altın top için birbirlerine rakip olabilirler. Buna inanıyorum."



VİNCENZO'YA HEP İNANDIM!

Terim, A Milli Takım'ın İtalyan hocası Vincenzo Montella'dan övgüyle söz etti: "Kendisi benim de memleketim olan Adana'da Adana Demirspor'la çok önemli işler yaptı. Oyuncular zaten birbirini iyi tanıyorlar. Milli Takım'da da onları bir kulüp takımı gibi çalıştırıyor. Amerika'da da böyle devam edeceğinden şüphem yok. Ben Vincenzo'ya hep inandım. Kalbim onlarla birlikte."

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