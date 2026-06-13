Turnuva köşesi

Eski Beşiktaşlı Larin Kanada'yı kurtardı

FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ev sahiplerinden Kanada, Toronto'da oynanan müsabakada Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 21. dakikasında Bosna Hersek, Jovo Lukic'in kafa golüyle öne geçti. Bosnalılar, 12 yıl sonra Dünya Kupası'nda fileleri havalandırma sevincini yaşadı. İlk yarı 1-0 sona ererken 76. dakikada eski Beşiktaşlı hücum oyuncusu Cyle Larin, Kanada adına oyuna girdi. 31 yaşındaki futbolcu, 78'de düzgün bir vuruşla ağları sarsıp skora denge getirdi. Oyuna dahil olduktan 121 saniye sonra gol atan Larin tarihe de geçti. Tecrübeli yıldız, Kolo Muani'den (43 saniye) bu yana Dünya Kupası'nda rakip fileleri en kısa sürede havalandıran yedek oyuncu oldu.



TORONTO'DAN MESAJ: İSRAİL'İ FIFA'DAN ATIN!

KANADA-BOSNA HERSEK maçının oynandığı Toronto'da dün protesto vardı. Gazze'de insanlık suçu işleyen soykırımcı katil İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmemesine bazı taraftarlar tepki gösterdi. Türkçesi "İsrail'i FIFA'dan atın" olan bir pankart açılarak FIFA'ya çağrıda bulunuldu.





'ALTI ÜSTÜ İSTANBUL' OYUNCULARINDAN MİLLİ TAKIM'A DESTEK

ATV'DE pazartesi günü saat 20.00'de ilk bölümü yayınlayacak ve izleyicileri ekrana kilitleyecek olan "Altı Üstü İstanbul" dizisinin oyuncularından, A Milli Takımımıza destek geldi. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Yüsra Geyik, Öykü German ve dizinin diğer usta oyuncuları, hep bir ağızdan Ay-Yıldızlı ekibimize başarılar dilerken paylaşılan videoda şu ifadeler kullanıldı: "Sabahın ayazı, akşamın karanlığı fark etmez, şimdi tam zamanı. Hazır mısın Türkiyem? Sesimiz bir, hedefimiz bir Türkiyem. Kupanın talibi değil sahibiyiz. Sahne sizin. Başaracaksınız biliyoruz, Bizim Çocuklar'a güveniyoruz. Bu yolun sonu kupa. Kalbimiz sizinle, şampiyonsun Türkiye. Rahat ol, Türkiye burada. Şampiyonluk şarkısı düşmesin dillerden, bu gece kalbimiz tek atıyor, aslanlar saha sizde. Çeyrek asır geçti, yakışanı yap Türkiye. Sahaya çıkar fişi çekeriz, kupaya el koyuyoruz. O kupa bu memlekete gelecek." Sonra da 'Türkiye' tezahüratı yapıldı.



BİZİM ÇOCUKLAR'IN AİLELERİ TRİBÜNDE

A Milli Takımımızın futbolcuları hem kondisyon hem de moral olarak iyi durumda… Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncuların ailelerini Dünya Kupası'na götürme kararı aldı. Gruplar halinde turnuvaya taşınacak olan aileler, müsabakaları stadyumda izleyecek. İlk grup aileler Avustralya maçı için Vancouver'a gidecek, diğer gruplar sırasıyla San Francisco'da ve Los Angeles'ta tribündeki yerini alacak. Bu uygulamanın, futbolcularımızı daha da motive edeceği düşünülüyor.