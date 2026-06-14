Dört bir yanda Türkiye coşkusu
TAM 24 yıl aradan sonra bir hayali gerçekleştirerek Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı, dünyanın her köşesinden destek alıyor. Ay-Yıldızlılar'ı hem kamp yaptığı ABD Arizona'da hem de Avustralya ile oynanan ilk maçın şehri Vancouver'da taraftarı hiç yalnız bırakmıyor. Bölgede yaşayan Türklerle birlikte şehre akın eden binlerce kırmızı-beyazlı futbolsever, sokakları festival havasına büründürdü. Büyük kortejler halinde ellerinde bayraklar ve marşlarla yürüyen taraftarlar, oluşturulan özel alanlarda milli coşkuyu doyasıya yaşıyor. Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda gurbetçinin yaşadığı Avrupa ülkelerinde ve kardeş ülke Azerbaycan'da da Türkiye'ye tam destek var.