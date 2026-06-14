İsviçre’ye 90+4’te Katar’dan şok!
Dünya Kupası B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı. Önceki gece Kanada ve Bosna Hersek 1-1 berabere kalırken dün de Katar ve İsviçre aynı skorla sahadan ayrıldı. Mücadelenin 17. dakikasında İsviçre'nin kazandığı penaltıda Breel Embolo, topla kaleci Abunada'yı ters köşelere gönderdi: 1-0. Murat Yakın'ın öğrencileri uzun süre üstünlüğünü korurken 90+4'te büyük bir şok yaşadı. Homam Ahmed'in sol kenardan yaptığı ortada Boualem Khoukhi iyi bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1. Böylece Katar, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı. İsviçre, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu müsabakada puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.