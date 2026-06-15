‘Daha güçlü kalkacağız’
Savunma tandeminde beraber oynayan Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirtti. "Futbol hatalar oyunu" diyen Merih, "Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik ama olmayınca olmuyor. Bahaneye gerek yok, çıkıp yenmemiz gerekiyordu. İyi günlerimiz gibi kötü günlerimiz de oluyor" ifadelerini kullandı. Abdülkerim ise "Çalıştığımız yerden gol yedik. Herhangi bir öz güven kaybımız yok. Daha güçlü kalkacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki iki maçı da kazanarak gruptan çıkacağız" şeklinde konuştu.