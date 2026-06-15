İskoçya hasretini bitirdi
28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan İskoçya, C Grubu'nda harika bir başlangıca imza attı. Haiti'yi, Boston Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-0'lık skorla mağlup eden İskoçlar'a galibiyeti, 28. dakikada John McGinn getirdi. Son Dünya Kupası zaferini 1990'da İsveç'e karşı alan İskoçya, 36 yıl sonra tekrar bu sevinci yaşadı ve 3 puanla grup liderliğine oturdu. 52 sene sonra boy gösteren Haiti ise ilk müsabakasını puansız geçti. İskoçya, bir sonraki maçında Fas ile 20 Haziran'da karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Brezilya ile oynayacak.