Olmadı bi Kerem!

Teknik direktör Montella'nın ileri uçta görev verdiği Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 85 dakikada yokları oynadı. Rakip kaleye 3 şut çeken sadece 1'inde isabet tutturan milli futbolcu, 9 top kaybı yaparken dribblingte ise sıfır çekti. 7 ikili mücadelenin 3'ünde başarılı olurken gol beklentisi 0.29'da, pas isabeti de yüzde 55'te kaldı. Hücumda 1 büyük fırsatı golle sonuçlandıramadı. Maç sonunda 5.6'lık reyting puanlıyla karşılaşmanın en kötü notunu aldı. Kerem maç sonu, "Kafamızı kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Suçlu aramaya gerek yok!" dedi.

AVUSTRALYALI GAZETECİYE TOKAT GİBİ YANIT!

HAKAN Çalhanoğlu, Avustralyalı bir gazetecinin, "Türkiye'nin daha yetenekli olduğunu ve maça hükmedeceğinizi söylemiştiniz. Ne yanlış gitti?" sorusuna kızdı. Söz alan kaptan, "Sizinle aynı fikirde değilim. Oyunu tamamen bizim domine ettik. Avustralya sadece geride bekledi. İki uzun top attılar ve golü buldular. Bunlar bizim hatalarımız. Tek yapamadığımız gol atmaktı. Bazen ayağa kalkmak için tokat yemek iyidir, biz bunun farkındayız. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız" diye cevap verdi.