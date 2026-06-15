Panzerler’den tarihi resital
DÜNYA Kupası E Grubu'nda Almanya, mütevazi kadroya sahip Curaçao karşısında gövde gösterisi yaptı. Güçlü başlangıç yapan Panzerler rakibini 7-1 mağlup etti. ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanan müsabakada Almanlar'ın gollerini 6. dakikada Nmecha, 38'de Schlotterbeck, Havertz 45+5'de penaltıdan ve 88'de, 47'de Musiala, 68'de Brown ve 78'de Deniz Undav kaydetti. Organizasyonda ilk kez mücadele eden Curaçao'nun tek golünü ise 21. dakikada Comeneccia attı. Almanya, puanını 3'e çıkardı. Curaçao'nun 78 yaşındaki Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, kupası tarihinde maça çıkan en yaşlı teknik adam oldu. Bu sonuçla Almanya toplam golünü 239'a yükselterek 238 gollü Brezilya'yı geride bıraktı ve Dünya Kupası tarihinin en skorer milli takımı ünvanını aldı.