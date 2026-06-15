Sambacılar, Fas’a takıldı
DÜNYA Kupası'na altıncı şampiyonluk hedefiyle gelen Brezilya, C Grubu'nda istediği başlangıcı yapamadı. Güney Amerika temsilcisi, MetLife Stadı'nda Fas ile 1-1 berabere kaldı. Oyuna daha istekli başlayan Fas, önde yaptığı baskıyla rakibinin çıkmasına izin vermedi. Orta sahada kazanılan topla Saibari, 21. dakikada perdeyi açtı. Brezilya ilk 30 dakikada pas hataları ve kaybedilen ikili mücadeleler nedeniyle sıkıntı yaşadı. Vinicius Junior, bireysel yeteneğini kullanarak 32'de skoru 1-1'e taşıdı. İki takım da ilk maçılarında puanları paylaştı.