ÇAKAR: "Bu kayıp Montella'ya yazar. 1.95'lik stoperlerin arasına 1.73'lük Kerem'i sıkıştırdı ve tek pivot santrforumuz Deniz Gül'ü maçın sonunda 2-0 gerideyken oyuna aldı."

DOĞAN: "Hoca neler kaybettiğinin farkında. Türkiye bu gruptan çıkar. İnancım yüksek. Ancak Montella çarptığı duvarı nasıl aşacağına kafa yorup, takıntılarını bırakmalı."



ABD

ÖMER ÜRÜNDÜL

Montella'nın ne yapmak istediğini anlayamadımistediğini

Favori olduğumuz her maça temkinli yaklaşırım... Bunun da sebebi senelerdir, bu tip karşılaşmalarda aldığımız beklenmedik sonuçlardır. Avustralya önünde bir puan bile olsa alacak oyunu sergileyemedik. Rakibimiz fizik açıdan güçlü, kendilerine özgü bir oyun modeli olan, öncelikle savunmayı çok adamla kapatıp, ani geçiş oyunlarını düşünen bir takım. İlk yarı topa daha fazla sahip olan taraf bizdik ama hiç pozisyon üretemedik. Üstüne üstlük bir de skor dezavantajına düştük. Hücum planı hiç işlemediği için mecburen ikinci yarıya hiç hazır olmayan, sakatlık riski taşıyan Kenan Yıldız'la başladık. Kenan, bir takım varyasyonlar yapmaya çalıştı ama uzun süre idmansızlık, böyle sert bir rakip karşısında handikap teşkil etti. İkinci golü de yedikten sonra moraller de bozuldu. Baskımız devam ettiği halde, gol atamadan 90 dakikayı tamamladık. Montella'nın, Kerem çok kötü oynarken Deniz Gül değişikliğini son dakikalara bırakması ilginçti. Salih Özcan ve Mert Müldür'ü birlikte oyuna alarak bir hamle yaptı. Bunu yaparken ne düşündü bunu da anlayamadım. Sonuçta kötü bir maçı yenilgiyle kapattık. Artık Paraguay'a konsantre olmamız şart. Her şey bitmedi.



GÜRCAN BİLGİÇ

Enseyi karartacak durum yok, umutluyuz

Beklenmedik bir yenilgi varsa, üstelik de gol atamadıysanız, herkes eline fatura alıp; sahibini arar. Ama bizi geliştirecek olan suçlu bulmak değil, tekrarın olmamasını sağlamak. Çocuklar ilk defa Dünya Kupası'na katıldılar. Üstelik favoriler. Bu baskıyı gördük hepsinde. Yüzde 78 topa sahip olan bir takıma "mücadele etmediler" diyemeyiz. 30 kere şut deneyen bir takıma da "kötü oynadılar" dememeliyiz. Rakip ceza alanında 53 kere topla buluşmuşsanız, "taktik yetersizdi" de derseniz, "o zaman bu sayılar nasıl oldu" cevabını alırsınız. Yenilgi Avustralya'nın takım olarak hatasıza yakın kalesini savunması ile önemli oyuncularımızın performansının yetersizliğinden kaynaklandı. Arda Güler'in bir aylık sakatlık sonrasında topa yabancılaşması, Barış Alper'in "acemi" modunu açması, iki golde de İsmail Yüksek'in pozisyon hatası, Merih Demiral'ın yediği çalım… Montella'nın "statik santrfor" niteliğinde, kalabalık defansın içinde arkası dönük oynayabilen oyuncuları tercih etmemesini, daha önceki maçlarda da gördük. O zaman da "Bu doğru değil" dedik. Mesela Kosova, Galler maçları. Kalabalık kapanan rakiplerdi, yenemedik. "Tekrarlanmayan yanlışlar, geliştirir" demiştik. Oyuncularımız sonraki maç daha iyi oynayabilirler. Deniz Gül de oynasa sonuç değişmeyebilirdi. Ama 30 orta denenen maçta, ortalığı Kerem karıştıramazdı. Özetle sıkıntı yok. Enseyi karartmayalım.



KANADA

FATİH DOĞAN

Türkiye üst tura çıkarTürkiye çıkar inancım çok yüksekinancım

2026 Dünya Kupası'na Avustralya'ya yenilerek başlamak sarsıcı ve yıpratıcı bir sonuç oldu. Ceza alanında 52 kere topla buluşup, 30 şut çekmek bir istatistiktir ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz; iyi niyet, gayret, mücadele, takım ruhu var ama sonuç yok. Montella'nın özellikle kapanan takımlara karşı B planını hep merak etmiş ve dile getirmiştim. Hocanın 2024'te başarıya ulaşan ve 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindiren tekniğini fazla eleştiremeyiz. Ancak bazen kırılma anları vardır. Avustralya karşısında maçın ve Montella'nın kırılma anı bence yediğimiz ilk goldü… O ana kadar rakibin kapanacağını, kontrataklarla çıkacağının biliyorduk. Kontratak oynayan bir takım ilk golü bulursa bu şiddet iki katına çıkar. 27. dakikada hocadan duvarı aşmak için hamleler yapmasını, B-C hatta D planlarını sergilemesini beklerdik. Barış Alper solda vasat başlamışsa, 2024'te olduğu gibi onu uca alabilirdi. Ya da uzunlar arasında yorulan Kerem'in yerine… Deniz'i alıp çift forvete de dönebilirdik. Kerem'in bu kadar verimsiz bir ortamda ısrar edilmesindeki yanlışlık da cabası. Hoca bu maçta neler kaybettiğinin farkında. Ancak beklentilerin çok uzağında. Türkiye bu gruptan çıkar. İnancım yüksek. Ancak Montella çarptığı duvarı nasıl aşacağına kafa yorup, takıntılarını bırakmalı.



AHMET ÇAKAR

'Grup lideri olur muyuz' derken olanlara bakın!

Milli Takım, ilk maç sonrası resmen milletin hayalleriyle oynadı. Aslında onları havaya sokan biziz. Curaçao, Irak, Yeşil Burun Adaları gibi takımların iştirak ettiği Dünya Kupası'na gitmeyi korkunç bir şey olarak algıladık ve Bizim Çocukları şımarttık. Maçın kaybı Montella'ya yazar. 1.95'lik stoperlerinin arasına 1.73'lük Kerem'i sıkıştırdı ve tek pivot santrforumuz Deniz Gül'ü maçın son dakikalarında 2-0 mağlupken oyuna aldı. Bazı oyuncular var, sosyal medyada youtuber, saçlar boyalı, bazıları örgülü, kendi imajlarını düşünmekten milli takımı düşünmeyen bu sorumsuzlar, sadece mağlup olmadılar, mücadele bile etmediler. Topun bizde kalması çok önemli değil. Yüreklerini ortaya koyamadılar. Koskoca ilk 45 dakikada yaptığımız faul sayısı 1… Adamlar bir kez geldi ama iki gol attı. İlk gole bakıyoruz, dilbaz Merih, komik hallere düştü. Vasat, hızlı bir adam yanından attı, arkasına geçti ve vurdu. İkinci yarı top bizde kabul… Ama ürettiğimiz pozisyon sayısı sınırlı. Sözüm ona Avrupa'nın en önemli kalecilerinden biri olan Uğurcan'ın yememesi gereken bir gol. Şimdi işler sıkıntıya girdi. Paraguay'ı yenemezsek işimiz çok zor. Daha 24 saat önce "Grup lideri olur muyuz" diye hesap yaparken şimdi "Nasıl 3.'cü olacağız" diye dizlerimizi dövüyoruz.

BOYUMUZUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDIK!

Türkiye 1.81, Avustralya 1.85 boy ortalaması ile sahadaydı. Ancak rakip takımda özellikle savunma hattındaki 3 isim Circati (1.90), Souttar (1.98) ve Burgess (1.94) hücum bölgemize adeta duvar ördü.

DEĞERDE 5'E KATLADIK AMA!

Avustralya'nın sahaya çıkan ilk 11'inin değeri sadece 51 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. İspanya, İtalya ve İngiltere'de boy gösteren yıldızlarımızın yer aldığı 11'imiz 266 milyon Euro'luk değeriyle rakibini 5'e katladı ama farkı sahaya yansıtamadı.

POPOVIC: BİLDİĞİMİZ GİBİYDİLER

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic aldıkları net galibiyet için şu yorumu yaptı: "Birçok kişi için sonuç şok olabilir ama bizim için değil. Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük. Çok yetenekli futbolcuları var. Tüm maç boyunca tehlike arz ettiler. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Bazı bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda başarılı olduk. Türkiye'yi yenince bizimle ilgili algı belki değişmiştir ama daha çok yolumuz var."



2006'DAN SONRA İLK

Maçta 30 şut çeken Türkiye, Temmuz 2006'da İngiltere'ye 31 şut çekip 1-0 yenilen Portekiz'den sonra gol atamadığı Dünya Kupası maçını en yüksek sayıyla tamamlayan ülke oldu.



ŞİMDİ NE OLACAK?

İlk 2'ye giren 24 takım direkt gruptan çıkacak. Kalan 8 kontenjan en iyi 3.'cülere verilecek. Bu nedenle her puan ve her gol büyük önem taşıyor. ABD ve Avustralya 3'er puanla ilk 2'de. Türkiye, Paraguay'dan 1 gol az yediği için averajla 3. sırada. 20 Haziran'da ABD-Avustralya (01:00) ile oynayacak. Biz de saat 06.00'da Paraguay ile karşılaşacağız.