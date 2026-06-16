Ceferin’e13 ülkeden tepki
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasının "tamamen ilgisiz" maçlara neden olduğu yönündeki yorumuna federasyonlardan tepki geldi. Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'nın destek verdiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kalifiye olan her ulus saygıyı hak eder. Futbol, seçkin bir gruba ait değil, Dünya Kupası farklı kültürleri, tarihleri ve futbol yolculuklarını bir araya getirdiği için dünyadaki en büyük futbol organizasyonu."