Norveç, Irak karşısında zorlanmadı

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Norveç, Irak karşısında zorlanmadı

2026 Dünya Kupası I Grubu ilk haftasında Irak ile Norveç, ABD'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Norveç, Irak karşısında zorlanmadı

Gabonlu hakem Pierre Atcho'nun yönettiği maçta gol perdesini 29. dakikada Erling Haaland açtı ve Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Irak, Eymen Hüseyin'in golüyle eşitliği yakalarken, 43. dakikada Haaland bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi.

Norveç, Irak karşısında zorlanmadı

İkinci yarıda Norveç etkili oyunu sürdürürken, 78. dakikada Leo Ostigard ve 90+7. dakikada Thorstved'in kaydettiği gollerle Stale Solbakken'in öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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Norveç, Irak karşısında zorlanmadı
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ERLİNG HAALAND #NORVEÇ

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