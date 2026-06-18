Portekiz sobelendi Ronaldo çıldırdı!
Dünya Kupası'ndaki sürprizlerden biri de dün akşam gerçekleşti. Portekiz, K Grubu'ndaki ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Joao Neves'in 6. dakikadaki kafa golüyle öne geçen Portekiz, ilk yarının sonlarında şok yaşadı. 45+5'te Eski Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku'nun ortasında Youane Wissa, kafayla fileleri havalandırdı. İlk devrenin bitiş düdüğü sonrası Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo çok sinirlendi. CR7, kaleci Diogo Costa'ya, golde çıkıp topu almaması sebebiyle tepki gösterdi. İkili tartışarak soyunma odasına gitti. İkinci yarı Portekiz kazanmak için her yolu denedi. Rakibin yarı sahasına oyunu yıktı ama golü bulamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti böylece Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı.