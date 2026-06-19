2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Fas, İskoçya’yı 1-0 yendi

Fas, İskoçya kalesine ilk gelişinde golü buldu. 2. dakikada sağ kanattan gelişen Fas atağında Diaz, savunmanın arkasına hareketlenen Saibari'yi topla buluşturdu. Saibari, ceza alanında dar açıdan yaptığı etkili vuruşla kaleci Gunn'ın yanından topu filelere gönderdi: 1-0.

Saibari'nin 71. saniyedeki golü turnuvanın şu ana kadarki en erken golü olurken, Faslı futbolcu, Mısırlı Muhammed Salah'tan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında ağları sarsan ikinci Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.

Hakimi'nin etkili oyunuyla Fas'ın sağ kanattan yüklendiği ilk yarı boyunca çok fazla kademe hatası yapan İskoçya, topu kontrol etmede ve rakibine karşılık vermekte zorlandı.