İsviçre coştu Bosna üzüldü

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ünya Kupası B Grubu ikinci maçındaABD'de Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk gol İsviçre adına 74 ve 90. dakikalarda Johan Manzambi'nin ayağından geldi. 84'te Ruben Vargas ve 90+7'de penaltıdan Granit Xhaka galibiyeti getirdi. Bosna Hersek'in tek golünü ise 90+3'te Ermin Mahmic kaydetti. Ayrıca Bosna'da Muharemovic 80. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İsviçre puanını 4'e çıkarırken Bosna 1 puanda kaldı. İlk 11'de başlayan Dzeko; Roger Milla, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Dünya Kupası'nda forma giyen 40 yaş ve üzeri dördüncü oyuncu oldu.