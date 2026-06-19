Türk taraftarlar, San Francisco’da heyecanla maç saatini bekliyor

A Milli Futbol Takımı'nın, Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, San Francisco sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor.

Türk taraftarlar, San Francisco’da heyecanla maç saatini bekliyor
İHA

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokakları adeta kırmızı-beyaza büründü.

Çevre şehirlerden, Avrupa'dan ve Türkiye'den millileri desteklemek için gelen taraftarlar, tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor.
Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvendiklerini ve Paraguay karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde de taraftarlar Calle de Luna'da bir araya gelerek, emniyet birimleri ile organizasyon görevlileri eşliğinde stadyuma yürüyecek.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #AVRUPA #SAN FRANCİSCO #TÜRKİYE #PARAGUAY

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