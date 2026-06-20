ABD’nin kalbinde Türk rüzgârı

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, hem kamp yaptığı Arizona'da hem de San Francisco'da oynanan Paraguay maçında taraftarının büyük desteğiyle karşılaştı. Bölgede yaşayan Türklerle birlikte mücadele için şehre akın eden binlerce kırmızı-beyazlı futbolsever, sokakları festival havasına büründürdü. Büyük kortejler halinde ellerinde bayraklar ve marşlarla yürüyen taraftarlar, oluşturulan özel alanlarda milli coşkuyu doyasıya yaşadılar.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'nin Los Angeles kentinde "Türkiye is Here" (Türkiye burada) sloganıyla "Turkish Vibe Zone" etkinlik ve deneyim alanını hayata geçirdi. Gloria Molina Grand Park içerisinde 3050 metrekarelik alanda, 26 Haziran'a kadar Ay-Yıldızlı ekibimizin karşılaşmalarının takibi ve basınla ilişkiler başta olmak üzere Türkiye'nin tanıtımına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?



Alanda maçların naklen sunulacağı dev ekran kuruldu.

Çeşitli medya içeriklerinin gerçekleştirileceği içerik stüdyosu ve ziyaretçilerin kullanımına açık fotoğraf kabini yer alacak.

Türk lezzetlerinin ikram edileceği gastronomi alanı, protokol ağırlama, röportaj alanı, medya entegrasyonunun sağlanacağı basın merkezi ve sponsor stantlarının yer alacağı marka deneyim alanlarına yer verilecek.

Ayrıca konserler ve ünlü isimlerin ziyaretleri gibi etkinlikler de gerçekleşecek.