Amerika kazandı gruptan çıktı

ABD ile Avustralya'nın karşı karşıya geldiği Dünya Kupası karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu mücadelesinde ev sahiplerinden Amerika, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Washington eyaletinin Seattle kentindeki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan müsabakada ABD'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Burgess kendi kalesine ve 43'te Alexander Freeman kaydetti. 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükselten Pochettino'nun öğrencileri, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin yıldızı Christian Pulisic baldırındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan yer almadı.

ABD'DEN BİR İLK

ABD, Dünya Kupası tarihinde üst üste iki maçta rakipleri kendi kalesine gol atan ilk ülke oldu. Paraguay karşılaşmasında da Bobadilla kendi filelerini havalandırmıştı



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Ömer ÜRÜNDÜL

Her takıma zorluk çıkarırlar

Amerika, Avustralya karşısında ilk yarıda yüksek tempoyla, etkili takım presiyle oyunu tamamen domine etti. İki de gol buldu. Kalesinde de hiç tehlike yaşamadı. İkinci yarının ortasına kadar oyun biraz dengelendi. Son 25 dakikada da Avustralya'nın yoğun baskısı gündeme geldi. 2-3 de gole yakın pozisyon buldular ama değerlendiremediler. Sonuçta ABD istediğini elde etti. Avustralya fizik açıdan güçlü, oyun disiplinine sadık ama kapasitesi sınırlı bir takım. Amerika ise eski dönemlerine göre çok daha gelişmiş durumda ve saha avantajıyla da her takıma zorluk çıkaracak bir ekip.