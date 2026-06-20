Arjantin’den olay Lionel Messi taktiği
Arjantin'de Lionel Messi'yi saha içinde takım arkadaşlarından ayıran bir detay ortaya çıktı. Kaleci Martinez haricinde Tangocular, kırmızı krampon tercih ederken yalnızca Messi beyaz kramponla mücadele etti. Bunun, takım arkadaşlarının 39 yaşındaki yeteneği daha rahat görebilmesi için yaptığı iddia edildi. Arjantin teknik ekibi ve futbolcuları, oyunun yüksek temposunda Messi'nin sahada daha kolay fark edilmesi ve pas bağlantılarını daha hızlı kurabilmesi amacıyla bu yöntemi tercih ediyor. Son antrenman görüntülerinde de benzer bir durumun olmasının ardından futbolseverler Arjantin'in gizli taktiğini fark etti.