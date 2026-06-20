Arjantin’den olay Lionel Messi taktiği

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Arjantin'de Lionel Messi'yi saha içinde takım arkadaşlarından ayıran bir detay ortaya çıktı.Bunun, takım arkadaşlarının 39 yaşındaki yeteneği daha rahat görebilmesi için yaptığı iddia edildi. Arjantin teknik ekibi ve futbolcuları, oyunun yüksek temposunda Messi'nin sahada daha kolay fark edilmesi ve pas bağlantılarını daha hızlı kurabilmesi amacıyla bu yöntemi tercih ediyor.