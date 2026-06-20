Curaçao, Ekvador ile berabere kaldı! Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ile Curaçao takımları, ABD'nin Kansas kentindeki Kansas City Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Curaçao kalecisi Eloy Room 15 kurtarış yaparak kalesini gole kapadı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Curaçao, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı. Ekvador da bu sonuçla turnuvadaki ilk puanını kazandı.

Ekvador, gruptaki son maçında Almanya ile karşılaşacak. Curaçao ise Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör