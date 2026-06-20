FIFA 2026 Dünya Kupası: Almanya, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 2. hafta maçında Almanya, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. Almanya bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.

FIFA 2026 Dünya Kupası: Almanya, Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup etti
İHA

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 2. hafta maçında Almanya, Fildişi Sahili, Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Paraguaylı hakem Juan Benitez'in yönettiği mücadelenin 30. dakikasında Fildişi Sahili, Franck Kessie ile 1-0 öne geçti.

Bu gol ilk yarının da skoru oldu. Almanya ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. 68. ve 90+4. dakikalarda Deniz Undav'ın fileleri havalandırmasıyla Panzerler mücadeleyi 2-1 kazandı ve 6 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun son haftasında Almanya, Ekvador ile, Fildişi Sahili ise Curaçao ile karşılaşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#FIFA 2026 DÜNYA KUPASI #ALMANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!