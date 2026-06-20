Özel jet akını!
Dünya Kupası en çok zenginlere yaradı. Los Angeles’a bir günde 250 lüks uçak indi. Bunların 76’sının ultra uzun menzilli jet olduğu ortaya çıktı
Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası, özel havacılık sektöründe büyük bir hareketlilik yarattı. 48 takımla tarihin en büyük turnuvası olan bu organizasyon, zengin taraftarların kıtalararası seyahat etmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Dünya Kupası zaferinden önce Los Angeles'a 250 özel jet indiği ortaya çıktı. JetSpy verilerine göre; havalimanlarına inen özel jet sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 45 artış gösterdi. Bu jetler arasında Nike, Disney ve Bill Gates'e ait olanlar da dahil olmak üzere, en pahalı modellerden olan 76 ultra uzun menzilli jet bulunuyordu. Ayrıca ev sahibi şehirlere yapılan rezervasyonlar da yüzde 68 yükseldi. Turnuva ilerledikçe, özellikle eleme turlarında, artan bilet fiyatları ve yüksek heyecanla birlikte özel jet kullanımının daha da artması bekleniyor.